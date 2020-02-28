Минниханов: плей-офф Кубка Гагарина для Татарстана как Сабантуй, и даже больше

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 28 февраля, пообщался с руководством, тренерским штабом и игроками казанского «Ак Барса». Традиционная встреча в преддверии плей-офф Кубка Гагарина прошла на базе клуба.
«Прежде всего хочу поблагодарить команду за хоккей, который вы показали в регулярном чемпионате, первый этап мы прошли достойно. Выиграли Восток, а в общей таблице только на одно очко отстали от первого места. Команда у нас точно с потенциалом – да, наверное, были ошибки, но команда точно на ходу, нацелена на результат и имеет все возможности добиться результата.
Сейчас мы всё начинаем с нуля, нужно забыть все неприятности и настроиться на игру. Потенциал у нас есть, мы можем показать себя. Мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы у вас всё сложилось.
Плей-офф Кубка Гагарина для республики как Сабантуй, и даже он на втором плане. У вас огромное число болельщиков – все татары за вас болеют. И трансляция матчей «Ак Барса» по всему миру идёт по их просьбе. Вы показываете своё умение и мастерство не только Татарстану, но и стране, и миру. Легко не будет, конечно, и удача нужна, но мы будем бороться. Не бывает только побед, это спорт. Но как бы там ни было, вы — наша команда, первая команда. Вы должны понимать, что ваши победы – это наши победы, а ваши поражения – наши поражения. Уверен, что и Наиль Ульфатович сделает всё возможное, чтобы были условия для результата», — приводит слова Минниханова сайт «Ак Барса».
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».
Полный календарь игр плей-офф можно посмотреть на «Чемпионате»
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