Ковальчук: Овечкин не уговаривал перейти в «Вашингтон»

Российский нападающий Илья Ковальчук рассказал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не уговаривал его специально перейти в стан «столичных» из «Монреаль Канадиенс».
«Хотел приехать в «Вашингтон», потому что чувствую, что команда на многое способна. И я хочу быть её частью. Четыре российских хоккеиста не были дополнительным фактором для перехода.
Овечкин. Именно такого, чтоб он уговаривал — не было. Просто общались на это тему. Обсуждали, что, если получится — будет супер. Овечкин же не генеральный менеджер… Хорошо, что всё так получилось. Будем сплачиваться, набирать обороты. Нужно хорошо сыграть концовку сезона.
Не боюсь ли повторения ситуации с «Лос-Анджелесом» в «Вашингтоне»? Нет, конечно. Думаю, что всё будет в порядке. В первой игре с «Джетс» я сыграл около 15 минут. Плюс у нас совсем не было удалений. Всего одно большинство. Поэтому всё отлично.
Конечно, есть цель — 500 голов, 1000 очков. Хочется забивать, отдавать. Я думаю, так для любого нападающего: перед тем, как выйти на игру — он хочет быть полезен команде. Я не исключаю возможность, что смогу это сделать. Но у меня нет таких первоначальных задач. Сейчас самое важное — командный результат. В моем возрасте думать о статистике уже поздновато.
Овечкин догонит и обгонит Гретцки. Он в отличной форме, ему всего 34 года. «Вашингтон» — очень хорошая команда, с прекрасными партнёрами. Поэтому всё в его руках. Если будет себя держать в форме… А он будет. Тогда без проблем это сделает.
Я очень рад, что уехал в КХЛ и провёл там отличные пять сезонов. Я поиграл в своей родной стране. Постоянно видел свою маму, сестру. Мои дети были в России — практически там выросли. Они говорят по-русски, отлично пишут и читают. Это очень важно. И, конечно, мы выиграли Олимпиаду. Это была цель моего отца и моя цель. В первую очередь, тогда это было самым важным.
Но если бы не подвернулся вариант с «Монреалем», то всё равно не было ни одного процента, что я вернусь в КХЛ. Я решил это для себя. Думаю, в моём положении было бы странно уезжать. Я не хочу заканчивать свою карьеру в НХЛ. Я понимал, что будут варианты — спокойно тренировался, готовился. Провел отличный Новый год с семьёй. И всё сложилось, как нельзя лучше», — приводит слова Ковальчука «Спорт-экспресс».
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