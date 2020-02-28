Гусев – об Олимпиаде в Пхёнчхане: не надо считать меня спасителем России

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев рассказал о матче команды в регулярном чемпионате НЛХ с «Детройт Ред Уингз», своих переживаниях по поводу обмена в другой клуб, а также вспомнил свой гол в финале Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.



«Самое главное, что победили в матче с «Детройтом». У нас получилось хорошо забить пару голов в большинстве. Ну а я как мог, так и помог команде. Ещё много игр впереди, но у меня всё хорошо. Даже замечательно!

Да, «Нью-Джерси» не попадает в плей-офф, но всё равно ты выходишь на каждую игру и стараешься победить. Принести пользу команде. Каждый наш игрок живёт по такому принципу. Никто не будет спускать сезон на тормозах. И очень приятно, когда ты после матча идёшь домой с победой.

Переживаний по поводу дедлайна и звонков по мне не было. Ты понимаешь, что в любой момент можешь куда-то перейти. Поэтому просто продолжаешь работать и остаёшься на позитивной волне.

Если пригласят, поеду ли на чемпионат мира в Швейцарию? Я всегда готов играть за сборную. Поэтому вопрос риторический.

25 февраля два года назад сборная России завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане? Не надо считать меня спасителем (Гусев забросил шайбу в концовке финала с Германией, когда сборная России была в меньшинстве. – Прим. «Чемпионата»). Если честно, я особо не вспоминаю. Даже не знаю, что сказать… С одной стороны, всегда помню тот золотой финал. С другой — думаю о текущих делах и будущих играх «Нью-Джерси». Нельзя жить только воспоминаниями», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».