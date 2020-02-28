КХЛ обновила рекорд средней посещаемости матчей регулярного чемпионата

Пресс-служба КХЛ опубликовала отчёт, в котором указано, что в сезоне-2019/2020 установлен новый рекорд по средней посещаемости матчей регулярного чемпионата лиги.

Средняя посещаемость игр в нынешнем сезоне составила 6492 зрителя – это на 103 человека больше, чем в прошлом розыгрыше. В общей сложности матчи турнира посетили 4 830 293 зрителя.

В последних трёх сезонах неизменно растёт посещаемость у «Ак Барса», «Витязя», московского «Динамо», «Куньлунь Ред Стар», СКА, «Торпедо». А «Барыс», ХК «Сочи» и «Спартак» стабильно прогрессируют в этом отношении на протяжении уже пяти лет.

Упала посещаемость в минувшем сезоне у «Авангарда», который вынужденно переехал из Омска в Балашиху, «Адмирала», «Амура», «Локомотива», «Нефтехимика» и «Трактора».