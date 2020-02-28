Главный тренер «Куньлуня»: олимпийские надежды сборной Китая небезосновательны

Главный тренер клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер оценил прогресс хоккеистов с китайским гражданством, которые играют в команде, перед Олимпиадой-2022.



«В первом сезоне в КХЛ в основном составе команды был лишь один игрок китайского происхождения. А сейчас у нас их 12-13. И дело не только в количестве, но и в качестве. Посмотрите, какой потрясающий сезон провёл Тайлер Вон, дебютировавший в КХЛ. Ещё один дебютант, Спенсер Фу, тоже отлично проявил себя. Итан Уэрек пришёл в клуб двумя годами раньше, но не смог закрепиться в нём, уехал, а теперь вернулся и всё-таки сумел найти себя в КХЛ. Он тоже способен внести большой вклад в командную игру.



Ну и посмотрите на ветеранов. Брэндон Ип остаётся мощным лидером команды, Виктор Бартли на протяжении всего сезона проявлял себя как истинный боец — наш ключевой защитник, Люк Локхарт в этом сезоне раскрылся совершенно по-новому. Думаю, прогрессирует и Кори Кейн, с которым мы связываем большие надежды на будущее.



Новичок Гарет Хант пришёлся ко двору, придал команде элемент силового хоккея, что тоже полезно. Брэндон Мэги провёл основную часть сезона в ВХЛ, но, когда потребовалось, влился в главную команду и тоже отлично проявил себя. Джейсону Фрэму, пришедшему к нам после колледжа, тоже было необходимо пройти школу ВХЛ, чтобы понять, какой уровень игры необходим ему на новом этапе карьеры. Но в те моменты, когда он был нужен главной команде, он не тушевался.



К сожалению, мы не увидели Алекса Рича, получившего тяжёлую травму, но я уверен, что в будущем он пополнит ряды очень хороших игроков китайского происхождения. Травма лишила нас и Зака Юйэня, потерявшего почти год, но он продолжает упорно работать и со временем вернётся, став ещё лучше, чем был. Майкл Там в начале сезона тоже сделал кое-что полезное для нас. В общем, многие игроки, с которыми связаны олимпийские надежды, прогрессируют, а значит, эти надежды не безосновательны», — приводит слова Фрейзера сайт КХЛ.