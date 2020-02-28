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Грин, которого «Эдмонтон» обменял из «Детройта», пропустит три недели из-за травмы

Грин, которого «Эдмонтон» обменял из «Детройта», пропустит три недели из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Майк Грин, которого клуб 24 февраля обменял из «Детройт Ред Уингз» на 35-летнего нападающего Кайла Бродзяка и право выбора в четвёртом раунде драфта, пропустит от трёх до четырёх недель из-за травмы.

Как отмечает пресс-служба «Ойлерз» в «Твиттере» у игрока диагностировано растяжение связок коленного сустава.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Грин принял участие в 48 встречах за «Детройт», записав на свой счёт 11 (3+8) баллов при показателе полезности "-32" и 32 минутах штрафного времени. В среднем опытный защитник проводил на площадке 21 минуту за матч. В двух своих играх за «Эдмонтон» он не отметился результативными действиями, заработав «-2».

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