Грин, которого «Эдмонтон» обменял из «Детройта», пропустит три недели из-за травмы
Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Майк Грин, которого клуб 24 февраля обменял из «Детройт Ред Уингз» на 35-летнего нападающего Кайла Бродзяка и право выбора в четвёртом раунде драфта, пропустит от трёх до четырёх недель из-за травмы.
Как отмечает пресс-служба «Ойлерз» в «Твиттере» у игрока диагностировано растяжение связок коленного сустава.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Грин принял участие в 48 встречах за «Детройт», записав на свой счёт 11 (3+8) баллов при показателе полезности "-32" и 32 минутах штрафного времени. В среднем опытный защитник проводил на площадке 21 минуту за матч. В двух своих играх за «Эдмонтон» он не отметился результативными действиями, заработав «-2».
Читайте также
- 28 февраля 2020
-
21:24
-
21:08
-
20:38
-
20:21
-
19:42
-
19:17
-
18:49
-
18:36
-
18:36
-
17:39
-
17:30
-
17:11
-
16:53
-
16:43
-
16:15
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
11:48
-
11:25
-
11:00
-
10:42
-
10:30
Партнерский контент