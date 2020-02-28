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В «Сент-Луисе» ожидают, что Тарасенко сможет вернуться до конца регулярного чемпионата

В «Сент-Луисе» ожидают, что Тарасенко сможет вернуться до конца регулярного чемпионата
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко присоединился к ледовым тренировкам команды и может вернуться в состав до конца регулярного сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Как отметили в пресс-службе «блюзменов», Тарасенко отправится с командой в предстоящую поездку из трёх игр на следующей неделе в Нью-Йорк, Нью-Джерси и Чикаго.

Кроме того, потенциальное возвращение Тарасенко непосредственно в ходе регулярного чемпионата серьёзно повлияло на то, что генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг не стал проявлять активность во время дедлайна трансферов в НХЛ.

Российский форвард Тарасенко — действующих обладателей Кубка Стэнли. Он получил травму плеча 24 октября, а через пять дней перенёс операцию.

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