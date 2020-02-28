Экс-жена Зайцева — депутатам ГД: женское тело требует защиты, но точно не от татуировок

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала инициативу первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, который предложил запретить татуировки.
«На днях депутат Госдумы Онищенко выступил в защиту женского тела. Поверили? На самом деле он прошёлся катком по женщинам, которые делают татуировки. И предложил их запретить (пока только тату). Назвал женское тело прикроватным ковриком и обвинил во всём переизбыток гормонов.
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Дорогие наши депутаты, может быть вы уже начнёте заниматься реальными делами? Женское тело требует защиты, да. Но точно не от татуировок.
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Женщинам нужна защита от насилия. Физического и морального. Нам нужна поддержка и помощь, когда у нас отбирают детей и избивают, когда выгоняют из дома и оскорбляют. Прекратите заниматься популизмом. Займитесь лучше реальными делами!» — написала Готовцева на своей странице в «Инстаграме».
- 28 февраля 2020
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