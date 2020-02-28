Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-жена Зайцева — депутатам ГД: женское тело требует защиты, но точно не от татуировок

Экс-жена Зайцева — депутатам ГД: женское тело требует защиты, но точно не от татуировок
Хоккей / НХЛ 0

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала инициативу первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, который предложил запретить татуировки.

«На днях депутат Госдумы Онищенко выступил в защиту женского тела. Поверили? На самом деле он прошёлся катком по женщинам, которые делают татуировки. И предложил их запретить (пока только тату). Назвал женское тело прикроватным ковриком и обвинил во всём переизбыток гормонов.

Дорогие наши депутаты, может быть вы уже начнёте заниматься реальными делами? Женское тело требует защиты, да. Но точно не от татуировок.

Женщинам нужна защита от насилия. Физического и морального. Нам нужна поддержка и помощь, когда у нас отбирают детей и избивают, когда выгоняют из дома и оскорбляют. Прекратите заниматься популизмом. Займитесь лучше реальными делами!» — написала Готовцева на своей странице в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020