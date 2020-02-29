Малкин — об участии в ОИ-2022: официального объявления нет, гадать тяжело
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал возможное участие игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в столице Китая Пекине.
«Пока официально не объявили, тяжело гадать. Сейчас такое в мире творится, произойти может что угодно. Сейчас есть вероятность, что могут из-за коронавируса отменить летнюю Олимпиаду, уже отменяют футбольные матчи в Италии. Не будем загадывать. Надеюсь, все это останется позади, и что в мире будет светлое будущее с зимними и летними Олимпийскими играми, и что все будут здоровы», – приводит слова Малкина «Спорт-Экспресс».
Игроки НХЛ не принимали участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, золотые медали которых выиграла сборная России.
Пока Беттмэн рулит НХЛ, на Олимпиаде не будет серьёзного хоккея. Комиссару так удобно
Сильную и независимую лигу не волнует, что у нового поколения звёзд отнимают мечту.
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