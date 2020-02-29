Панарин установил личный рекорд по очкам в сезоне

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (Пенсильвания, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.
Шайбу в ворота «Филадельфии» в начале периода забросил Йеспер Фаст, а ассистировал ему россиянин Артемий Панарин.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ. Таким образом Панарин набрал 88 (32+56)очков в сезоне, установив тем самым личный рекорд. В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», нападающий набрал 87 (28+59) очков. Кроме того, этот ассист стал для него 260-м в заокеанской карьере. Результативная серия Артемия Панарина в текущем розыгрыше лиги составляет 12 матчей.
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