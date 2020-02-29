Сушинский: провал у «Авангарда» был не физический, а эмоциональный

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о спаде в игре команды в концовке регулярного чемпионата КХЛ, а также прокомментировал предстоящую серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Конечно, ожидаю такого же жёсткого противостояния с «Салаватом Юлаевым», как в прошлогоднем финале Восточной конференции. А как по-другому? Это плей-офф. Какая разница, первый раунд или финал конференции. В любом случае противостояние будет увлекательным. «Салават» — сильный соперник.

Я думаю, что игровой план у них остался прежний, потому что тренер тот же, что работал и в прошлом сезоне. Да, у «Салавата Юлаева» поменялся ряд игроков, но не могу сказать, что команда стала слабее. Ко всем хоккеистам уфимцев нужно относиться крайне внимательно.

Напрягает ли то, как «Авангард» провёл концовку регулярного чемпионата? Догадайтесь сами. Конечно напрягает.



Форма у нас та же, что и в прошлом году, когда мы в первом раунде выбили «Ак Барс» (4-0). Цвет тот же, эмблема та же. Поэтому будем надеяться, что ребята отойдут эмоционально от тех неудач, что нас преследовали на финише регулярного чемпионата. А здесь, на мой взгляд, был больше не физический провал, а эмоциональный. Так что готовимся к серии с «Салаватом Юлаевым» и будем бороться за победу.

Обидно ли было упустить второе место на Востоке? Это неважно. Какая разница, с какого места стартовать? Здесь совершенно нет никакой разницы. Главное, как ты сыграешь в плей-офф. В прошлом сезоне мы вообще закончили регулярный чемпионат на четвёртом месте в конференции. А потом дошли до финала Кубка Гагарина. Поэтому здесь не важно итоговое место в регулярке. Всё решит плей-офф. Гораздо важнее с лучшей стороны показать себя весной», — приводят слова Сушинского «Известия».