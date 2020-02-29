«Вегас» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Баффало»

«Вегас Голден Найтс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал «Баффало Сэйбрз». Игра прошла на льду стадиона «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



На 3-й минуте счёт открыл нападающий «Баффало» Доминик Кагун. Ему ассистировали Маркус Юханссон и Джимми Веси. В середине первого периода «Вегас» смог отыграться. Отличился Николя Руа. Баллы за ассисты в этом эпизоде получили Ник Казинс и Ник Холден. В начале второй двадцатиминутки Вильям Карлссон после передач Макса Пасиоретти и Чандлера Стивенсона удвоил преимущество хозяев. Через две минуты после этого отличился форвард «Вегаса» Райлли Смит. Ему ассистировали Пол Штястны и Зак Уайтклауд. В концовке встречи Смит оформил дубль. Он поразил пустые ворота после паса Джонатана Маршессо, доведя счёт до разгромного — 4:1. За 12 секунд до окончания основного времени форвард «Баффало» Джефф Скиннер слегка подсластил пилюлю– 2:4. Баллы за результативные передачи в этой голевой атаке заработали Брэндон Монтур и Джейк Маккейб.

Эта победа стала уже восьмой подряд для «Вегаса». «Баффало» в свою очередь потерпел второе поражение в последних двух матчах.