Результаты матчей в НХЛ за 28 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло 5 матчей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.



«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей в составе победителей. У «Рейнджерс» баллы за ассисты на свой счёт записали форвард Артемий Панарин и нападающий Павел Бучневич.

«Каролина Харрикейнз» – «Колорадо Эвеланш» — 2: 3. Российские нападающие «лавин» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев, а также защитник Никита Задоров завершили игру с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владислав Наместников набрал своё первое очко за «Эвеланш». На его счету результативная передача.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Миннесота Уайлд» — 0:5.

«Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:2. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на площадке 18 минут и не отметился результативными действиями, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2».

«Вегас Голден Найтс» – «Баффало Сэйбрз» — 4: 2. Эта победа стала уже восьмой подряд для хозяев. «Баффало» в свою очередь потерпел второе поражение в последних двух матчах.