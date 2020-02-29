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Результаты матчей в НХЛ за 28 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 28 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло 5 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей в составе победителей. У «Рейнджерс» баллы за ассисты на свой счёт записали форвард Артемий Панарин и нападающий Павел Бучневич.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фаст (Панарин) – 02:49' (5x5)   1:1 Кутюрье (Ворачек, Проворов) – 16:07' (5x5)   2:1 ван Римсдайк (Обе-Кубель, Лотон) – 33:00' (5x5)   3:1 Жиру (Кутюрье, Ворачек) – 35:05' (5x5)   4:1 Жиру (Ворачек, Конечны) – 42:36' (5x4)   5:1 Хейз (Ворачек, Лотон) – 52:56' (5x5)   5:2 Хауден (Фокс, Бучневич) – 59:34' (4x4)

«Каролина Харрикейнз» – «Колорадо Эвеланш» — 2: 3. Российские нападающие «лавин» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев, а также защитник Никита Задоров завершили игру с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владислав Наместников набрал своё первое очко за «Эвеланш». На его счету результативная передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Джост (Джонсон, Жирар) – 06:34' (5x5)   0:2 Джост (Макар) – 32:51' (5x5)   1:2 Терявяйнен (Ахо, Шей) – 45:54' (5x5)   2:2 Терявяйнен (Славин, Ахо) – 47:55' (5x5)   2:3 Жирар (Ландеског, Наместников) – 57:23' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Миннесота Уайлд» — 0:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Гринвей, Пэтерин) – 06:12' (5x5)   0:2 Сперджен (Фиала, Сутер) – 06:46' (5x5)   0:3 Хартман (Койву, Паризе) – 30:52' (5x5)   0:4 Паризе (Гринвей, Бродин) – 32:30' (5x5)   0:5 Фиала (Паризе, Стаал) – 52:20' (5x4)

«Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:2. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на площадке 18 минут и не отметился результативными действиями, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хайнен (Шервуд, Мэнсон) – 14:14' (5x5)   1:1 Цукер (Петтерссон, Шульц) – 21:16' (5x4)   2:1 Гецлаф (Стил, Милано) – 29:23' (5x4)   3:1 Гуле – 37:20' (5x5)   3:2 Цукер (Макканн, Петтерссон) – 58:39' (6x5)

«Вегас Голден Найтс» – «Баффало Сэйбрз» — 4: 2. Эта победа стала уже восьмой подряд для хозяев. «Баффало» в свою очередь потерпел второе поражение в последних двух матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кагун (Юханссон, Веси) – 02:16' (5x5)   1:1 Руа (Казинс, Холден) – 11:12' (5x5)   2:1 Карлссон (Пасиоретти, Стивенсон) – 43:06' (5x5)   3:1 Смит (Штястны, Уайтклауд) – 45:25' (5x5)   4:1 Смит (Маршессо) – 58:11' (en)   4:2 Скиннер (Монтур, Маккейб) – 59:48' (5x5)
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