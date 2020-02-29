Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 28 февраля 2020 года

28 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 5 матчей, в которых приняли участие 11 российских хоккеистов.



В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» ассистом отметился нападающий Артемий Панарин, продливший результативную серию до 12 матчей. Благодаря этому он набрал 88 (32+56) очков в сезоне, установив личный рекорд. В прошлом сезоне, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», нападающий набрал 87 (28+59) очков.



Ещё один форвард «Рейнджерс», Павел Бучневич, вернулся в строй после двух пропущенных из-за автомобильной аварии матчей. Он был удалён в поединке с «Филадельфией Флайерз» за игру высоко поднятой клюшкой. «Лётчики» смогли реализовать игру в большинстве. Бучневич отдал результативную передачу.



У защитника «Филадельфии» Ивана Проворова 21-я передача в сезоне. Это очко стало уже 129-м в карьере.



Российские нападающие «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин и Владислав Каменев, а также защитник Никита Задоров завершили матч с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владислав Наместников набрал первое очко за «Эвеланш». На его счету одна результативная передача.



Форвард «Каролины» Андрей Свечников был одним из самых активных игроков в команде. Он нанёс пять бросков в створ, применил пять силовых приёмов и создал массу опасных моментов для партнёров, но остался без очков. Из-за этого прервалась его рекордная в карьере результативная серия из 11 матчей.



Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл на площадке 18 минут в матче с «Анахайм Дакс» и не отметился результативными действиями, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2».