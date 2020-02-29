Игрок фарм-клуба «Каролины» забил курьёзный гол в свои ворота
В матче регулярного чемпионата АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс» принимал «Шарлотт Чекерс». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Эл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Одну из шайб в этом матче «Лихай Вэлли» записали на свой счёт благодаря курьёзному автоголу.
В середине второго периода нападающий «Шарлотт Чекерс» Макс Маккормик отправил шайбу в собственные ворота, когда его команда пыталась воспользоваться отложенным штрафом и заменила голкипера на шестого полевого игрока. Гол записали на белорусского нападающего Максима Сушко.
Видео доступно на странице «Лихай Вэлли Фантомс» в «Твиттере».
«Шарлотт Чекерс» занимает 6-е место в Западной конференции АХЛ, на счету команды 64 очка в 55 матчах. «Лихай Вэлли Фантомс» (56) — на 14-м месте.
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