Панарин повторил достижение Ягра в «Рейнджерс»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:5). Россиянин продлил свою результативную серию до 12 матчей.
Таким образом, Панарин стал четвёртым игроком в истории клуба с двумя результативными сериями, которые длились не менее 12 матчей в одном чемпионате НХЛ.
Предыдущая результативная серия Панарина также насчитывала 12 матчей. Она началась 25 октября 2019 года в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:2) и прервалась 23 ноября — с «Оттавой Сенаторз» (1:4).
Игроки «Рейнджерс», чьи результативные серии насчитывают 12 и более матчей в одном сезоне
Брайан Лич, сезон-1991/1992, — 17 и 14 матчей
Уэйн Гретцки, 1996/1997, — 15 и 12
Яромир Ягр, сезон-2005/2006, — 12 и 12
Артемий Панарин, сезон-2019/2020, — 12 и 12.
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