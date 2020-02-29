Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вы хотели «Ладу» вместо «Лексуса». Вратарь «Адмирала» Олкинуора сообщил, что покинет клуб

«Вы хотели «Ладу» вместо «Лексуса». Вратарь «Адмирала» Олкинуора сообщил, что покинет клуб
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Адмирала» Юхо Олкинуора сообщил, что покинет клуб. Голкипер опубликовал свою фотографию в форме владивостокской команды. Поблагодарил фанатов и написал «до свидания» по-русски.

Контракт голкипера был рассчитан до конца апреля 2020 года.

«Счастье — в неведении. Спасибо некоторым болельщикам. Вы хотели «Ладу» вместо «Лексуса». Спасибо, до свидания!» — написал Олкинуора.

Фото доступно на странице голкипера в «Инстаграме».

29-летний Олкинуора присоединился к «Адмиралу» в начале сезона-2019/2020. Провёл за команду из Владивостока 31 матч, средний процент отражённых бросков — 92,9%, на счету вратаря 3 шат-аута.

«Адмирал» не смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата клуб набрал 56 очков и занял последнее место в Восточной конференции.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020