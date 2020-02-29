«Вы хотели «Ладу» вместо «Лексуса». Вратарь «Адмирала» Олкинуора сообщил, что покинет клуб

Вратарь «Адмирала» Юхо Олкинуора сообщил, что покинет клуб. Голкипер опубликовал свою фотографию в форме владивостокской команды. Поблагодарил фанатов и написал «до свидания» по-русски.
Контракт голкипера был рассчитан до конца апреля 2020 года.
«Счастье — в неведении. Спасибо некоторым болельщикам. Вы хотели «Ладу» вместо «Лексуса». Спасибо, до свидания!» — написал Олкинуора.
Фото доступно на странице голкипера в «Инстаграме».
29-летний Олкинуора присоединился к «Адмиралу» в начале сезона-2019/2020. Провёл за команду из Владивостока 31 матч, средний процент отражённых бросков — 92,9%, на счету вратаря 3 шат-аута.
«Адмирал» не смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата клуб набрал 56 очков и занял последнее место в Восточной конференции.
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