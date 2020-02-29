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Заварухин: «Автомобилист» с Коваржем и без него — две разные команды

Заварухин: «Автомобилист» с Коваржем и без него — две разные команды
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал предстоящую серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Год назад не мог представить, что буду играть против „Автомобилиста“. Особенный соперник даже не потому, что я в Екатеринбурге работал, а потому что этот плей-офф для меня, главного тренера, и для многих ребят первый. Прошлогодний плей-офф дал немало информации. Да и когда я играл, впитывал многое.

В „Автомобилисте“ с прошлого года сменились лидеры, пришли два легионера. Вернулся Коварж, а с ним и без него — это две разные команды. Опытный вратарь, может выиграть игру. Соперник хорошо играет в атаке. В последнем нашем матче с „Автомобилистом“ у них было меньше закатов, больше вбросов в зону. Бывают полезные поражения. Соперник изменил тактику, а мы не смогли перестроиться», – приводит слова Заварухина сайт клуба.

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