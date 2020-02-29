Вратарь «Рейнджерс» Георгиев прокомментировал 5 пропущенных шайб в матче с «Филадельфией»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал поражение в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:5). Россиянин отразил 35 бросков из 40.



«Ощущение, что у нас просто не хватило сил. Не ищу оправданий, но против такой хорошей команды сложно играть на второй день. Переломный момент сегодня был во втором периоде», — приводит слова игрока российская версия сайта НХЛ.



«Филадельфия» одержала пятую победу подряд. «Рейнджерс» прервали пятиматчевую победную серию.



В составе победителей дубль оформил Клод Жиру, по разу отличились Шон Кутюрье, Джеймс ван Римсдайк и Кевин Хейз. Российский защитник Иван Проворов отдал результативную передачу. За «Рейнджерс» забивали Йеспер Фаст и Бретт Хауден. Российский форвард Артемий Панарин и нападающий Павел Бучневич записал в актив по одному ассисту.