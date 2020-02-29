Крикунов: «Динамо» не хотело играть со «Спартаком», лучше бы «Локомотив» был

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов отметил, что его команда в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина хотела видеть в соперниках ярославский «Локомотив», а не столичный «Спартак».
«Мы не выбирали соперника. Наоборот, не хотели играть со «Спартаком». Это лишний ажиотаж, и лучше бы играть с «Локомотивом». Четыре победы в регулярном чемпионате над «Спартаком» не говорят ни о чём, потому что плей-офф – это совсем другие матчи. Не знаю, кого Знарок поставит играть, поэтому не могу сказать, на кого будем обращать внимание.
Последние результаты «Динамо» связаны с тем, что игроки успокоились, потому что уже выполнили задачу. Нас никто не мог достать в таблице, и потихоньку-потихоньку они заснули. Весь сезон играл против Знарка, в этом плане ничего принципиального не будет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московское «Динамо» могло начать серию плей-офф с ярославским «Локомотивом». Однако подопечные Крикунова уступили в заключительном матче «регулярки» в Минске со счётом 3:4. По итогам сезона они набрали 82 очка, заняли 4-е место и не сумели опередить «Йокерит» (84) в турнирной таблице Западной конференции. Московский «Спартак» (77) стал пятым, «Локомотив» (73) — шестым.
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