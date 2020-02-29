Федотов, Токранов, Капризов и Воронков — лучшие игроки КХЛ в феврале

Пресс-служба КХЛ обнародовала список лучших игроков февраля, их определяли на основании статистических данных и аналитической оценки матчей.
Лучшим вратарём признан Иван Федотов («Трактор»), одержавший победу в трёх матчах из шести, в том числе две – на ноль. «Сухари» во встречах с «Адмиралом» и «Сибирью» стали для голкипера челябинской команды вторым и третьим в КХЛ. Федотов отразил 95,27% бросков (в общей сложности 148, в среднем – 24,7) при коэффициенте надёжности 1,41. Безголевой отрезок вратаря составил 146 минут 44 секунды — это лучший результат месяца.
Лучшим защитником стал Василий Токранов (СКА), одержавший вместе с командой победу в восьми матчах и набравший 8 (4+4) очков. Защитник клуба из Санкт-Петербурга набирал баллы за результативность в шести встречах. В матче с «Салаватом Юлаевым» он отметился хет-триком, одна из шайб стала победной.
Лучшим нападающим признан Кирилл Капризов (ЦСКА), одержавший вместе с командой 6 побед в 8 матчах, забросивший в них 8 шайб (лучший результат месяца) и отдавший 3 результативные передачи при показателе полезности "+9". Нападающий «армейцев» набирал очки в шести играх, а также делал дубли в трёх матчах подряд: с «Локомотивом» и дважды — с минским «Динамо».
Лучшим новичком назван нападающий Дмитрий Воронков («Ак Барс»), одержавший вместе с командой победы в 6 матчах месяца из 9 и набравший 6 (2+4) очков. Обе заброшенные шайбы в ворота рижского «Динамо» и «Авангарда» оказались победными. 19-летний форвард казанского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности.
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