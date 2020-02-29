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«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Крикунов: если Галимов продолжит провоцировать, скажу Чайковски, чтобы добивал его

Крикунов: если Галимов продолжит провоцировать, скажу Чайковски, чтобы добивал его
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов сказал, что перед серией первого раунда плей-офф Кубка Гагарина обратит внимание своих игроков на действия форварда столичного «Спартака» Анселя Галимова.

«Первое звено с Петерссоном мне нравится больше, чем с Индрашисом, потому что в таком виде они больше забивают. Микс будет шестым легионером на эту серию, но, может быть, где-то сыграем без кого-нибудь из защитников – Хиетанена или Чайковски.

Кто вам сказал, что Апальков точно начнёт серию в четвёртом звене? Звено с Панкратовым и Моисеевым смотрится гораздо интереснее, чем вот это звено. Для плей-офф не знаешь, что лучше, молодые или опытные игроки. Не будем говорить слово «старые», потому что старый здесь один — я.

Галимов – известный провокатор. В последнем матче, помимо эпизода с Чайковски, он ещё раз ударил нашего вратаря. Видно, мало ему дали. Если продолжит так играть, скажу Чайковски, чтобы добивал его до конца», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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