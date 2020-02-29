Яшкин: целью приезда в КХЛ было перезагрузить карьеру. Считаю, что получилось

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком», а также прокомментировал второе место в бомбардирской гонке по итогам регулярного чемпионата.
«Было всё равно с кем играть в первом раунде. Плей-офф это плей-офф. Надо проходить всех соперников. Не знаю, расслабились мы или нет на финише регулярного чемпионата, но вот так получилось. Сейчас это уже позади, а впереди плей-офф.
Все матчи со «Спартаком» были хорошими и равномерными. Выиграли все матчи, потому что забивали на пару голов больше. Будет бой. Не думаю, что характер матчей изменится. Мы достаточно нахватали удалений в ходе сезона, поэтому надо уделить этому внимание.
Стал вторым снайпером и вторым бомбардиром регулярки? У меня и были такие цели перед сезоном, поэтому, можно сказать, доволен. Обидно, что не стал лучшим, но дай бог, чтобы эти голы остались на плей-офф. Целью приезда в КХЛ было перезагрузить карьеру. Считаю, получилось», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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