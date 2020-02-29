Жёсткий потолок зарплат в сезоне-2020/2021 КХЛ может подняться до 1,3 млрд рублей

Как стало известно «Чемпионату», жёсткий потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021 может составить не 900 млн рублей, как планировалось, а 1 млрд 300 млн. Соответствующее уведомление уже пришло в клубы. Окончательное решение будет принято на следующем совете директоров КХЛ.
Напомним, летом 2018 года совет директоров КХЛ утвердил на сезон-2020/2021 жёсткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей.
В сезоне-2019/2020 действует мягкий потолок зарплат. Он составляет 800 миллионов рублей, и в случае превышения клубы обязаны уплатить взнос в стабилизационный фонд Континентальной хоккейной лиги в размере 30% превышения.
14 февраля Дмитрий Чернышенко, назначенный на должность вице-премьера России, сложил полномочия президента КХЛ. Новым руководителем лиги стал двукратный чемпион мира Алексей Морозов.
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