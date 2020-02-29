Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жёсткий потолок зарплат в сезоне-2020/2021 КХЛ может подняться до 1,3 млрд рублей

Жёсткий потолок зарплат в сезоне-2020/2021 КХЛ может подняться до 1,3 млрд рублей
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», жёсткий потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021 может составить не 900 млн рублей, как планировалось, а 1 млрд 300 млн. Соответствующее уведомление уже пришло в клубы. Окончательное решение будет принято на следующем совете директоров КХЛ.

Напомним, летом 2018 года совет директоров КХЛ утвердил на сезон-2020/2021 жёсткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей.

В сезоне-2019/2020 действует мягкий потолок зарплат. Он составляет 800 миллионов рублей, и в случае превышения клубы обязаны уплатить взнос в стабилизационный фонд Континентальной хоккейной лиги в размере 30% превышения.

14 февраля Дмитрий Чернышенко, назначенный на должность вице-премьера России, сложил полномочия президента КХЛ. Новым руководителем лиги стал двукратный чемпион мира Алексей Морозов.

Морозов — новый президент КХЛ. Обещает ввести жёсткий потолок и расширить лигу
Первое интервью с новым главой Континентальной лиги.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020