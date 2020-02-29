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Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал предстоящую серию плей-офф с «Ак Барсом»

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал предстоящую серию плей-офф с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев рассказал, в каком состоянии команда подошла к серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».

«К плей-офф мы стремились весь сезон. Могу сказать, что ребята — молодцы, смогли попасть именно на этот этап. В Казань отправляемся с хорошим настроением. Отличие подготовки к плей-офф от остальной части сезона? Сон, завтрак, тренировка, обед, отдых, ужин, сон. Как обычно. К счастью, травмированных нет. Есть немного переболевшие, но сейчас возвращаются в строй.

Нынешний состав практически здоров. Вызвали ещё ребят из ВХЛ — защитников Пузанова, Семёнова, вратаря Коротаева и нападающего Голубовича. Пригодятся все.

Семёнов и Пузанов — молодцы, хорошо сыграли в последней встрече. У Пузанова был первый матч, у Семёнова уже был опыт выступления в КХЛ. Мы ими довольны.

У «Ак Барса» сейчас нет креативных нападающих, скажется ли на их игре травма Даниса Зарипова? Потеря ключевого игрока всегда ощутима. Тем не менее Данис выступает за «Ак Барс», а мы готовимся играть против его команды. У них свои проблемы, у нас — свои. У кого их будет меньше, тот и будет успешнее», — приводит слова Буцаева сайт «Нефтехимика».

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