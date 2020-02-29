Фазель: по ЧМ-2023 будет отдельное слушание в CAS. Неправильно наказывать целую страну

Спортивный арбитражный суд может организовать отдельное слушание с участием Международной федерации хоккея по поводу проведения в России чемпионата мира 2023 года, сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.
«Я думаю, что у нас будет отдельное слушание в CAS. Нам нужно говорить о том, кто реально ответственен за это, кто виновен в этом и нужно наказывать конкретного человека, а не применять принцип коллективной ответственности. Мне не нравится такой принцип, наказывать целую страну и федерацию неправильно, и я надеюсь, что ответственные за это будут найдены», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Напомним, согласно рекомендациям ВАДА, Россия может потерять возможность проводить соревнования в течение последующих четырёх лет, включая хоккейные чемпионаты мира – взрослый в 2023 году (Санкт-Петербург) и молодёжный в 2023 году (Новосибирск).
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