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Георгий Кобылянский покинул пост вице-президента КХЛ

Георгий Кобылянский покинул пост вице-президента КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Георгий Кобылянский покинул пост вице-президента Континентальной хоккейной лиги по хоккейным операциям, информирует официальный сайт лиги.

Лига приняла решение о временном возложении обязанностей вице-президента КХЛ по хоккейным операциям до конца сезона-2019/2020 на руководителя департамента проведения соревнований Сергея Козлова.

«Спасибо Георгию Викторовичу Кобылянскому за проделанную работу в КХЛ. Понимаем, что сезон в самом разгаре и ни один процесс не должен останавливаться, поэтому спортивной частью функций должности вице-президента по хоккейным операциям будет заниматься Сергей Анатольевич Козлов. Он уважаемый в хоккейном мире человек, работает в лиге с первого дня, и у него есть неоценимый опыт решения спортивных задач. Оставшиеся направления были перераспределены между другими вице-президентами КХЛ», — прокомментировал перестановку президент лиги Алексей Морозов.

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