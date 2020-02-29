Обновлён состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги обновил состав, информирует официальный сайт лиги.



В новый состав СДК, который начнёт работу с 1 марта 2020 года, вошли:



1. Валерий Каменский (председатель комитета, вице-президент по развитию КХЛ).

2. Андрей Николишин (независимый эксперт).

3. Ильдар Мухометов (независимый эксперт).

4. Алексей Бадюков (независимый эксперт).

5. Александр Гуськов (независимый эксперт).

6. Александр Поляков (независимый эксперт).

8. Александр Солнцев (ответственный секретарь).



Согласно спортивному регламенту КХЛ, Спортивно-дисциплинарный комитет — орган КХЛ, осуществляющий рассмотрение ситуаций и событий, возникающих в ходе проведения матчей чемпионата КХЛ, МХЛ, ЖХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных клубов.

Паранойя или непрофессионализм? КХЛ видит атаку арбитров там, где её нет Судьи страдают из-за неправильного выбора позиции, а хоккеисты получают дисквалификации и штрафы за игровые эпизоды.