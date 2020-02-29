Савицкис: пришло письмо о возможном увеличении потолка зарплат в КХЛ. Будем обсуждать

Председатель совета директоров рижского «Динамо», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Юрис Савицкис подтвердил информацию «Чемпионата», что в клуб пришло уведомление о возможном изменении потолка зарплат.



«Письмо пришло в пятницу. Будем обсуждать этот вопрос», — цитирует Савицкиса ТАСС.



По имеющейся информации, жёсткий потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021 может составить не 900 млн рублей, как планировалось, а 1 млрд 300 млн. В сезоне-2019/2020 действует мягкий потолок зарплат. Он составляет 800 миллионов рублей. В случае превышения потолка зарплат клубы обязаны уплатить взнос в стабилизационный фонд Континентальной хоккейной лиги в размере 30% превышения.

Жёсткий потолок зарплат в сезоне-2020/2021 КХЛ может подняться до 1,3 млрд рублей