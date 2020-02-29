Форвард «Автомобилиста» Овчинников развил скорость 40,1 км/ч. Это рекорд сезона

Континентальная хоккейная лига подвела итоги регулярного чемпионата по данным, полученным с умных шайб и чипов.



Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Илья Овчинников стал обладателем рекорда скорости сезона в лиге – 40,1 км/ч.



За сезон 18-летний Овчинников принял участие в 19 матчах за основную команду «Автомобилиста», не записав на свой счёт очков при показателе полезности "-2" и отсутствии штрафных минут. Молодой форвард проводил на площадке 3 минуты 37 секунд за матч.



Все пары плей-офф



Западная конференция



ЦСКА (1) – «Торпедо» (8)

СКА (2) – «Витязь» (7)

«Йокерит» (3) – «Локомотив» (6)

«Динамо» М (4) – «Спартак» (5)



Восточная конференция



«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8)

«Барыс» (2) – «Металлург» (7)

«Авангард» (3) – «Салават Юлаев» (6)

«Автомобилист» (4) – «Сибирь» (5).