Форварды «Чикаго» Шоу и Смит выбыли из строя до конца сезона
Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» опубликовал в «Твиттере» информацию по двум травмированным игрокам. Нападающий Эндрю Шоу выбыл из строя до конца сезона из-за сотрясения мозга, форвард Зак Смит больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы спины.
28-летний Шоу в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 26 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) баллов при показателе полезности "-4" и 33 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 14 минут и 26 секунд за матч.
31-летний Смит провёл 50 матчей, в которых заработал 11 (4+7) очков при показателе полезности "+2" и 29 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на льду 11 минут и 47 секунд за матч.
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