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Зибанеджад: неудача не должна выбить «Рейнджерс» из колеи. Это всего лишь одна игра

Зибанеджад: неудача не должна выбить «Рейнджерс» из колеи. Это всего лишь одна игра
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад отметил, что неудачный матч с «Филадельфией Флайерз» (2:5) не должен выбить команду из победной колеи.

«Весь февраль мы играли действительно в хороший хоккей. Мы активизировались, набрали ход. И теперь должны убедиться, что этот неудачный матч не выбьет нас из колеи и не перечеркнёт работу целого месяца. Это всего лишь один матч», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль у Клода Жиру и по одной шайбе у Шона Кутюрье, Джеймса ван Римсдайка и Кевина Хейза. Российский защитник Иван Проворов отдал одну результативную передачу. За «Рейнджерс» забивали Йеспер Фаст и Бретт Хауден. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей. Нападающий Павел Бучневич записал в актив результативную передачу. Голкипер Александр Георгиев совершил 35 сейвов.

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При этом, «рейнджеры» проиграли и потеряли Крайдера, который сломал ногу.
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