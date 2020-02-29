Лучший вратарь шведской лиги будет искать новый клуб. КХЛ — один из вариантов

Голкипер «Шеллефтео» Густав Линдвалл в межсезонье планирует найти новую команду, информирует Hockey Sverige. 29-летний страж ворот — лучший по статистике голкипер чемпионата Швеции в сезоне-2019/2020, отражал 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,85.



«У нас в новом контракте с „Шеллефтео“ есть пункт о свободном уходе в случае выгодного предложения из КХЛ или НХЛ. Главная мечта моего клиента — выступать в Национальной хоккейной лиге. Но в межсезонье мы будем рассматривать многие варианты, в том числе и возможность остаться в „Шеллефтео“, — рассказал агент хоккеиста Джейкоб Хедин.



Напомним, ранее стало известно, что лучший бомбардир чемпионата Швеции Нильссон хочет перейти в КХЛ. В 43 матчах форвард записал на свой счёт 48 (9+39) очков при показателе полезности „+6“ и 33 минутах штрафного времени.