Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лучший вратарь шведской лиги будет искать новый клуб. КХЛ — один из вариантов

Лучший вратарь шведской лиги будет искать новый клуб. КХЛ — один из вариантов
Хоккей / Прочие 0

Голкипер «Шеллефтео» Густав Линдвалл в межсезонье планирует найти новую команду, информирует Hockey Sverige. 29-летний страж ворот — лучший по статистике голкипер чемпионата Швеции в сезоне-2019/2020, отражал 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,85.

«У нас в новом контракте с „Шеллефтео“ есть пункт о свободном уходе в случае выгодного предложения из КХЛ или НХЛ. Главная мечта моего клиента — выступать в Национальной хоккейной лиге. Но в межсезонье мы будем рассматривать многие варианты, в том числе и возможность остаться в „Шеллефтео“, — рассказал агент хоккеиста Джейкоб Хедин.

Напомним, ранее стало известно, что лучший бомбардир чемпионата Швеции Нильссон хочет перейти в КХЛ. В 43 матчах форвард записал на свой счёт 48 (9+39) очков при показателе полезности „+6“ и 33 минутах штрафного времени.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020