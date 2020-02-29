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Салливан — о неудачной серии «Питтсбурга»: нужно взять себя в руки и вернуться в борьбу

Салливан — о неудачной серии «Питтсбурга»: нужно взять себя в руки и вернуться в борьбу
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о неудачной серии клуба. «Пингвины» потерпели пять поражений подряд с разницей шайб 8-19, подобной полосы у «пингвинов» не было с 2012 года.

«Мы должны быть вместе и вместе находить решение. И это то, что мы будем делать. Мы должны взять себя в руки и вернуться в борьбу. В субботу вечером у нас будет ещё одна возможность», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Подопечные Салливана занимают пятую строчку в Восточной конференции, заработав 80 баллов в 63 встречах. 1 марта «Питтсбург» встретится с «Сан-Хосе Шаркс» и завершит выездную серию.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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