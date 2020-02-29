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Бадюков: «Барыс» начнёт серию с «Металлургом» в качестве фаворита, но может и заиграться

Бадюков: «Барыс» начнёт серию с «Металлургом» в качестве фаворита, но может и заиграться
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился ожиданиями от серии плей-офф между «Барысом» и «Металлургом».

«Несмотря на то что встречаются вторая и седьмая команды Восточной конференции, это очень тяжело предсказуемая пара. У магнитогорского клуба всё те же сильные исполнители, такие как Брендон Козун, Андрей Нестрашил и, конечно, Сергей Мозякин. Но мы знаем, что в плей-офф очень многое зависит и от так называемых теневых лидеров. К ним бы я отнёс Николая Кулёмина и Богдана Потехина. Безусловно, будет важен опыт Василия Кошечкина, который провёл достаточно хороший регулярный чемпионат.

Игра «Барыса», думаю, претерпит мало изменений по сравнению с регулярным чемпионатом. Это хоккей с высокой нацеленностью на ворота, большим количеством бросков, созданием моментов как в равных составах, так и в большинстве. Особенно это касается домашних матчей. Но в этом кроется и проблема «Барыса», который начнёт серию дома в ранге фаворита и может заиграться.

Надо понимать, что «Металлург» занял последнее место в Восточной конференции по набранным очкам в гостях. Это очень возрастная, а потому достаточно медленная команда, порой не справляющаяся с активным давлением соперника. Перебегать же «Барыс» сложно любой команде КХЛ. Подобное по силам разве что «Ак Барсу» и «Авангарду»», — цитирует Бадюкова официальный сайт КХЛ.

Чего ждать в плей-офф КХЛ. Вайсфельд — о парах Восточной конференции
Проблемы «Авангарда», тяжёлая серия для «Ак Барса» и сомнения во вратарях «Сибири».
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