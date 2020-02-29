Федерация хоккея Беларуси: считаем некорректным спекулировать на теме отмены ЧМ-2020
Пресс-служба Федерации хоккея Беларуси ответила на запрос по поводу ЧМ-2020, который запланирован в Цюрихе и Лозанне в мае, но может быть отменён или перенесён из-за эпидемии коронавируса. В Швейцарии уже запретили мероприятия на более чем 1000 человек.
«В сложившейся ситуации, когда ряд стран мира, в том числе входящих в мировую хоккейную семью, по-настоящему страдает от нового заболевания, мы считаем некорректным спекулировать на теме отмены либо передачи права проведения чемпионата мира, запланированного на май в Цюрихе и Лозанне. Такие решения входят в исключительную компетенцию правительства Швейцарии, поэтому целесообразнее всего будет дождаться решения местных властей», — приводит «Прессбол» сообщение пресс-службы ФХБ.
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