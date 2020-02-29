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Хоккейный «Спартак» поздравил футбольных одноклубников с победой в дерби

Хоккейный «Спартак» поздравил футбольных одноклубников с победой в дерби
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Спартак» в «Твиттере» поздравил футбольный «Спартак» с победой над московским «Динамо» (2:0). Напомним, вскоре хоккейному «Спартаку» предстоит встреча с московским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Счёт в серии стал 1-0», — говорится в сообщении клуба.

Первый мяч забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев на 29-й минуте. В середине второй половины преимущество гостей увеличил хавбек Роман Зобнин, ассистировал ему Бакаев. Победа позволила «Спартаку» обойти «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые, набрав 25 очков, занимают теперь девятое место, «Динамо» (24) — на десятом.

Напомним, «Спартак» перед зимней паузой провёл трёхматчевую серию без побед, проиграв «Ростову» (1:4) и «Зениту» (0:1), а также поделив очки с «Уралом» (0:0).

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