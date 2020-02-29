Зюзин: повышение потолка зарплат повысит уровень КХЛ и поможет сборной России

Известный в прошлом защитник, а ныне тренер и хоккейный эксперт Андрей Зюзин поделился мнением о возможном повышении потолка зарплат клубов КХЛ до 1,3 млрд рублей.



«Понятно, что это далеко не сиюминутное решение. Наверняка ФХР и клубы провели серьёзную работу, взвесили все за и против. И хочу заметить, что подобные решения всегда вызывают большой резонанс.



Понимаю, что многие ожидали потолок в 900 миллионов рублей. Но в этом случае мы получим ещё более низкий уровень КХЛ. Легко сказать: «А давайте 900 сделаем». А что в итоге будет? Многие толковые хоккеисты собираются уезжать и пробовать свои силы за океаном. На кого будут ходить наши болельщики? Повторюсь, критиков этого решения будет много. Но мы должны развивать КХЛ, сделать её сильнее. Оставлять звёзд тут.



Бороться за более высокие контракты — это нормально. И правильно. Должен быть стимул показывать более результативную игру. Например, молодые игроки могут прогрессировать рядом с лидерами, мастеровитыми партнёрами по команде. Или мы хотим отъезда молодых талантов и приезда в КХЛ не самых сильных, третьесортных легионеров? И для сборной, что бы там ни говорили, это плюс. Те же, кто критикует сегодняшние решения, будут недоумевать по поводу того, что из КХЛ у нас попадают слабые игроки», — рассказал Зюзин в интервью «Чемпионату».

Жёсткий потолок зарплат в сезоне-2020/2021 КХЛ может подняться до 1,3 млрд рублей