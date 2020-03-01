«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостону», Варламов отразил 25 бросков из 29

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Бостон Брюинз» со счётом 0:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для команды Барри Тротца поражение стало третьим подряд, «мишки» выиграли второй матч кряду.



Команда гостей открыла счёт на пятой минуте встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Давид Пастрняк. Вскоре подопечные Брюса Кэссиди упрочили преимущество, гол в свой актив записал защитник Мэтт Грызлик. В третьем периоде по голу забили игроки «Бостона» Брэд Маршан и Чарли Макэвой. Сухой матч в свой актив записал голкипер «Бостона» Туукка Раск.



Российский вратарь «островитян» Семён Варламов отразил 25 бросков из 29.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020