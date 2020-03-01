Ассистентские дубли Сергачёва и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отличились Тайлер Джонсон, Ондржей Палат, Янни Гурд и Алекс Киллорн. У «Калгари» – Эндрю Манджапане, Элиас Линдхольм и Шон Монахан.

21-летний российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв и 26-летний нападающий Никита Кучеров оформили ассистентские дубли, набрав 32-е (9+23) и 80-е (31+49) очко в сезоне соответственно. Игровое время Михаила составило 21 минуту и 53 секунды, а Никиты – 21 минуту и 45 секунд. У обоих показатель полезности – «-1».

Видео гола с первой результативной передачей Сергачёва и Кучерова в матче можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео гола со второй результативной передачей Сергачёва и Кучерова в матче можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский провёл полный матч и отразил 18 бросков из 21.

«Тампа-Бэй Лайтнинг», прервав 4-матчевую серию поражений и набрав 87 очков в 65 матчах, занимает 2-е место в Восточной конференции. «Калгари Флэймз» (73) – 7-е на Западе.