Защитник «Тампы» Сергачёв признан первой звездой матча с «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

21-летний российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, ставший автором двух результативных передач в матче, признан первой звездой встречи. Он провёл на льду 21 минуту и 53 секунды и отметился 1 удалением, 1 броском по воротам, силовым приёмом и заблокированным броском. Его показатель полезности составил «-1».

Видео первой результативной передачи в матче Сергачёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео второй результативной передачи в матче Сергачёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Михаила 32 (9+23) очка в 65 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «+15». За карьеру в НХЛ он провёл 223 матча, в которых набрал 104 (24+80) очков при коэффициенте полезности «+39».

Второй звездой матча стал 28-летний канадский форвард «Лайтнинг» Янни Гурд, отметившийся заброшенной шайбой. Третьей – Алекс Киллорн, также ставший автором гола.

«Тампа-Бэй Лайтнинг», прервав 4-матчевую серию поражений и набрав 87 очков в 65 матчах, занимает 2-е место в Восточной конференции.