Овечкин опубликовал фото с 700-й заброшенной шайбой и поблагодарил всех за поддержку
34-летний капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в своём «инстаграме» опубликовал фото с 700-й заброшенной шайбой и поблагодарил всех за поддержку.
«Спасибо моей семье, моим парням, тренерам и сотрудникам «Кэпиталз» за помощь в 700-й шайбе. Огромное спасибо всем фанатам за постоянную поддержку меня и нашей команды», — подписал фото Александр.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.
В текущем сезоне 34-летний российский форвард принял участие в 63 матчах за «Вашингтон», в которых отметился 60 (43+17) очками и заработал показатель полезности «-14». Он является вторым бомбардиром клуба.
Всего за карьеру он провёл 1147 матчей и набрал 1271 (701+570) очко при коэффициенте полезности «+80».
Овечкин проиграл шайбу юному болельщику «Вашингтона»
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