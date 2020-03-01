Овечкин опубликовал фото с 700-й заброшенной шайбой и поблагодарил всех за поддержку

34-летний капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в своём «инстаграме» опубликовал фото с 700-й заброшенной шайбой и поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо моей семье, моим парням, тренерам и сотрудникам «Кэпиталз» за помощь в 700-й шайбе. Огромное спасибо всем фанатам за постоянную поддержку меня и нашей команды», — подписал фото Александр.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.

В текущем сезоне 34-летний российский форвард принял участие в 63 матчах за «Вашингтон», в которых отметился 60 (43+17) очками и заработал показатель полезности «-14». Он является вторым бомбардиром клуба.

Всего за карьеру он провёл 1147 матчей и набрал 1271 (701+570) очко при коэффициенте полезности «+80».