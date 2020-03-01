Анисимов забросил свою 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча проходит в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр». На момент написания новости гости ведут в счёте – 2:1.

31-летний российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов отметился 14-й заброшенной шайбой в сезоне, реализовав большинство на 14-й минуте 2-го периода точным кистевым броском под перекладину из правого круга вбрасывания.

Видео гола Анисимова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Анисимов принял участие в 47 матчах за «Оттаву» и набрал 19 (14+5) очков и заработал показатель полезности «-14». Всего за карьеру он провёл 751 встречу, в которых набрал 366 (177+189) очков при коэффициенте полезности «-17».