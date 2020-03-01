Анисимов забросил свою 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Детройтом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча проходит в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр». На момент написания новости гости ведут в счёте – 2:1.
31-летний российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов отметился 14-й заброшенной шайбой в сезоне, реализовав большинство на 14-й минуте 2-го периода точным кистевым броском под перекладину из правого круга вбрасывания.
Видео гола Анисимова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне Анисимов принял участие в 47 матчах за «Оттаву» и набрал 19 (14+5) очков и заработал показатель полезности «-14». Всего за карьеру он провёл 751 встречу, в которых набрал 366 (177+189) очков при коэффициенте полезности «-17».
Дубль Анисимова и гол Наместникова помогли «Оттаве» выиграть у «Баффало»
Читайте также
- 1 марта 2020
-
05:01
-
04:41
-
04:17
-
03:23
-
03:08
-
02:52
-
01:18
-
00:07
- 29 февраля 2020
-
23:26
-
22:35
-
22:00
-
21:33
-
20:58
-
20:22
-
19:39
-
19:06
-
18:45
-
18:20
-
17:46
-
17:33
-
17:20
-
17:11
-
16:41
-
16:13
-
15:53
-
15:12
-
14:55
-
14:36
-
14:10
-
13:21
-
13:01
-
12:56
-
12:39
-
12:30
-
12:02
Партнерский контент