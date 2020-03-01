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Гурьянов забросил 20-ю шайбу в сезоне

Гурьянов забросил 20-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (Миссури, СЩА) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». На момент написания новости завершился второй период, счёт 3:2 в пользу «Сент-Луиса».

Вторую шайбу «Далласа» в матче забросил российский нападающий Денис Гурьянов. Этот гол стал для него 20-м в текущем розыгрыше НХЛ. Всего на счету Гурьянова 29 (20+9) очков. Другой россиянин из «Старз», Александр Радулов, на данный момент отметился лишь удалением на две минуты за удар соперника клюшкой.

Видео гола Гурьянова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ. Форвард был выбран «Далласом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 12-м номером.

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