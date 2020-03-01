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Два гола и заброшенный буллит Анисимова принесли «Оттаве» победу над «Детройтом»

Два гола и заброшенный буллит Анисимова принесли «Оттаве» победу над «Детройтом»
Хоккей / НХЛ 0

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой «Оттавы» в серии послематчевых буллитов — 4:3.

В основное время матча, завершившееся со счётом 3:3, две шайбы в составе «Оттавы» забросил россиянин Артём Анисимов. Эти голы стали для него 14-м и 15-м в сезоне. Ещё один результативный бросок на счету Скотта Сабурена. В составе «Детройта» отличились Франс Нильсен, Дилан Ларкин и Сэм Ганье. В серии послематчевых буллитов сильнее была «Оттава» — единственный гол на счету всё того же Анисимова.

«Оттава» занимает предпоследнее, 15-е место в Восточной конференции, «Детройт» — в самом низу таблицы, на 16-й строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Нильсен (Эрни) – 03:59' (5x5)   0:2 Ларкин (Бертуцци, Фаббри) – 26:59' (5x5)   1:2 Анисимов (Райлли, Тирни) – 33:42' (5x4)   2:2 Сабурен (Пека, Шабо) – 41:48' (5x5)   3:2 Анисимов (Гаврилюк, Пол) – 46:09' (5x5)   3:3 Ганье (Гронек, Ларкин) – 47:46' (5x4)   4:3 Анисимов – 65:00' (ПБ)
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