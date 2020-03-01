Два гола и заброшенный буллит Анисимова принесли «Оттаве» победу над «Детройтом»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой «Оттавы» в серии послематчевых буллитов — 4:3.

В основное время матча, завершившееся со счётом 3:3, две шайбы в составе «Оттавы» забросил россиянин Артём Анисимов. Эти голы стали для него 14-м и 15-м в сезоне. Ещё один результативный бросок на счету Скотта Сабурена. В составе «Детройта» отличились Франс Нильсен, Дилан Ларкин и Сэм Ганье. В серии послематчевых буллитов сильнее была «Оттава» — единственный гол на счету всё того же Анисимова.

«Оттава» занимает предпоследнее, 15-е место в Восточной конференции, «Детройт» — в самом низу таблицы, на 16-й строчке.