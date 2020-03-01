Лидер гонки снайперов Пастрняк забросил 47-ю шайбу в сезоне, отрыв от Овечкина — 4 гола

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу гостей. Для команды Барри Тротца поражение стало третьим подряд, «мишки» выиграли второй матч кряду.

В составе «Бостона» заброшенной шайбой отметился нападающий Давид Пастрняк. Лидирующий в снайперской гонке НХЛ чешский форвард забросил 47-ю шайбу в этом сезоне. На покорение этого рубежа Давиду потребовалось 66 матчей. Второе место в гонке снайперов занимает форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (45 голов в 66 матчах).



Третью строчку в списке снайперов (43 шайбы) занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, сыгравший на три матча меньше. Четвёртое место занимает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (37 шайб в 64 матчах), пятым идёт нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо (36 голов в 63 матчах).