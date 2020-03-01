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Форвард ЦСКА Шалунов заинтересован в продолжении карьеры в «Чикаго»

Форвард ЦСКА Шалунов заинтересован в продолжении карьеры в «Чикаго»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге, сообщает The Athletic. Агент игрока по окончании сезона в КХЛ намерен провести переговоры с «Чикаго Блэкхоукс», который задрафтовал игрока в 2011 году под общим 109-м номером.

27-летний нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он забросил 14 шайб и сделал 11 результативных передач при показателе полезности "+17". В среднем за матч Максим проводил на льду 14 минут и 44 секунды.

За карьеру в КХЛ Максим также защищал цвета «Трактора» и «Сибири». В общей сложности сыграл 366 матчей, в которых набрал 188 (98+90) очков при полезности "+92". Его контракт с ЦСКА истекает 30 апреля 2020 года.

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