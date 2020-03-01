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Гол Гурьянова не помог «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

Гол Гурьянова не помог «Далласу» обыграть «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (Миссури, СЩА) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» по буллитам, 4:3.

Голы в составе «Старз» забили Тайлер Сегин, Йон Клингберг и россиянин Денис Гурьянов, для которого эта шайба стала 20-й в текущем сезоне. Другой россиянин, Александр Радулов, провёл на льду 15 минут 52 секунды, заработал одно удаление и не реализовал решающий буллит в послематчевой серии. В составе «Сент-Луиса» отличились Дэвид Перрон, Тайлер Бозак и Брэйден Шенн. Россиянин Иван Барбашёв провёл на площадке 12 минут 28 секунд, результативными действиями не отметился.

«Сент-Луис» лидирует в Центральном дивизионе Западной конференции, «Даллас» — третий.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Клингберг) – 08:30' (5x5)   1:1 Перрон (Данн) – 12:56' (5x5)   2:1 Бозак (Данн, Томас) – 24:19' (5x4)   3:1 Шенн (О'Райлли, Пьетранджело) – 33:06' (5x5)   3:2 Гурьянов – 35:06' (5x5)   3:3 Клингберг (Бенн, Перри) – 59:41' (6x5)   4:3 О'Райлли – 65:00' (ПБ)
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