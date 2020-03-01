Гол Гурьянова не помог «Далласу» обыграть «Сент-Луис»

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (Миссури, СЩА) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» по буллитам, 4:3.
Голы в составе «Старз» забили Тайлер Сегин, Йон Клингберг и россиянин Денис Гурьянов, для которого эта шайба стала 20-й в текущем сезоне. Другой россиянин, Александр Радулов, провёл на льду 15 минут 52 секунды, заработал одно удаление и не реализовал решающий буллит в послематчевой серии. В составе «Сент-Луиса» отличились Дэвид Перрон, Тайлер Бозак и Брэйден Шенн. Россиянин Иван Барбашёв провёл на площадке 12 минут 28 секунд, результативными действиями не отметился.
«Сент-Луис» лидирует в Центральном дивизионе Западной конференции, «Даллас» — третий.
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