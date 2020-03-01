The Athletic: Алтыбармакян подпишет контракт с «Чикаго»

Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян подпишет контракт с «Чикаго Блэкхоукс», утверждает The Athletic. «Чикаго» выбрал российского хоккеиста на драфте 2017 года в третьем раунде под общим 70-м номером.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Алтыбармакян забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач при показателе полезности "-12" и 39 минутах штрафного времени. В среднем за матч он проводил на льду 13 минут и 46 секунд.

За карьеру в КХЛ Андрей также защищал цвета СКА. В общей сложности сыграл 106 матчей, в которых набрал 26 (10+16) очков при полезности "+15" и 61 минуте штрафного времени. Его контракт с ХК «Сочи» истекает 30 апреля 2020 года.