The Athletic: Алтыбармакян подпишет контракт с «Чикаго»
Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян подпишет контракт с «Чикаго Блэкхоукс», утверждает The Athletic. «Чикаго» выбрал российского хоккеиста на драфте 2017 года в третьем раунде под общим 70-м номером.
В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Алтыбармакян забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач при показателе полезности "-12" и 39 минутах штрафного времени. В среднем за матч он проводил на льду 13 минут и 46 секунд.
За карьеру в КХЛ Андрей также защищал цвета СКА. В общей сложности сыграл 106 матчей, в которых набрал 26 (10+16) очков при полезности "+15" и 61 минуте штрафного времени. Его контракт с ХК «Сочи» истекает 30 апреля 2020 года.
Директор по развитию игроков «Чикаго»: конечно, мы бы хотели видеть Алтыбармакяна у нас
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