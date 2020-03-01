Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Каролина» уступила «Монреалю» по буллитам, у Свечникова — "-3"

«Каролина» уступила «Монреалю» по буллитам, у Свечникова — "-3"
Хоккей / НХЛ 0

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Монреаль Канадиенс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча завершилась победой канадцев в овертайме со счётом 4:3.

Авторами голов «Монреаля» в матче стали Филлип Дано, Макс Доми и Брендан Галлахер, победную шайбу забросил Джефф Питри. В составе «Каролины» отличились Хейдн Флёри, Джоэль Эдмундсон и Джастин Уильямс. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут и пять секунд с показателем полезности "-3". В третьем периоде Свечников был удалён на две минуты.

Это поражение стало для «Каролины» третьим подряд. «Монреаль» — пятый в Атлантическом дивизионе Восточной конференции, «Каролина» — шестая в Столичном.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дано (Татар, Галлахер) – 02:40' (5x5)   2:0 Доми (Байрон, Уил) – 23:46' (5x5)   3:0 Галлахер (Татар, Дано) – 24:03' (5x5)   3:1 Флёри (Стаал) – 27:45' (5x5)   3:2 Эдмундсон (Нечас, Славин) – 41:14' (5x5)   3:3 Уильямс (Эдмундсон, Терявяйнен) – 58:43' (6x5)   4:3 Питри (Татар) – 60:52' (3x3)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020