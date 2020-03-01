«Каролина» уступила «Монреалю» по буллитам, у Свечникова — "-3"

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Монреаль Канадиенс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча завершилась победой канадцев в овертайме со счётом 4:3.

Авторами голов «Монреаля» в матче стали Филлип Дано, Макс Доми и Брендан Галлахер, победную шайбу забросил Джефф Питри. В составе «Каролины» отличились Хейдн Флёри, Джоэль Эдмундсон и Джастин Уильямс. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут и пять секунд с показателем полезности "-3". В третьем периоде Свечников был удалён на две минуты.

Это поражение стало для «Каролины» третьим подряд. «Монреаль» — пятый в Атлантическом дивизионе Восточной конференции, «Каролина» — шестая в Столичном.